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المخابرات الحربية بمطروح : جميع السائقين ومساعديهم بخير وانطلقوا لاستكمال رحلاتهم

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المخابرات الحربية بمطروح : جميع السائقين ومساعديهم بخير وانطلقوا لاستكمال رحلاتهم المخابرات الحربية بمطروح : جميع السائقين ومساعديهم بخير وانطلقوا لاستكمال رحلاتهم

رئيس مكتب المخابرات الحربية بمطروح

قال العميد علاء أبو زيد رئيس مكتب المخابرات الحربية بمطروح أنه تم إنهاء أزمة احتجاز الشاحنات المصرية بمنطقة البريقة الليبية والسماح لها ولسائقيها ومساعديهم بالتحرك إلى وجهتهم وأكد أنه تم إنهاء الأزمة دون قيد أو شرط وذلك من خلال التواصل مع مجلس حكماء اجدابيا ومجلس حكماء البريقة بليبيا وبعض الجهات الليبية .

وأكد أبو زيد  أن جميع السائقين ومساعديهم بخير وقد انطلقوا بشاحناتهم لاستكمال رحلاتهم سواء إلى وجهتم داخل الأراضي الليبية أو العودة إلى الأراضي المصرية .

وكان عدد من المسلحين قد قاموا احتجاز 50 شاحنة مصرية وسائقيها ومساعديهم بمنطقة البريقة النفطية غرب مدينة بنغازي الليبية من أجل الإفراج عن مسجون ليبي في السجون المصرية وقد تمكنت الأجهزة السيادية من خلال التنسيق مع الجانب الليبي وتقديم الدعم اللازم للجهود الشعبية لإنهاء الأزمة في ظل غياب الجانب الرسمي بليبيا على أن يتم اللجوء للطرق القانونية والرسمية بشأن السجين الليبي والتأكيد أنه لا يمكن لي ذراع الدولة المصرية تحت أي ظروف وأن أحكام القضاء لا يمكن المساس بها ولكن يمكن تقديم التماسات وإتباع الطرق القانونية للنظر في الأمر

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