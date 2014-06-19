بالفيديو.. جولة لمحلب لمتابعة أعمال توسعة كوبري محرم بك قبل مغادرة الإسكندرية

غادر، منذ قليل، المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، محافظة الإسكندرية عقب زيارته التي استمرت ليوم واحد برفقة اللواء طارق مهدي، محافظ الإسكندرية .

وتفقد محلب قبل مغادرته الإسكندرية , علي الطريق الصحراوي , أعمال تهيئة ورصف مدخل الإسكندرية الصحراوي بمناطق مرغم والعامرية , للوقوف علي استعدادات الانتهاء من الطريق وإفتتاحة في 30 يونيو الجاري .

وكان محلب يرافقة اللواء طارق مهدي محافظ اﻷسكندرية قد قاموا ظهر اليوم بجولة لمتابعة أعمال توسعة كوبري محرم بك والتي تهدف الى توسيع الكوبري ليشمل حارة إضافية مما يساهم في تسسير حركة المرور للقادمين من مناطق غرب الاسكندرية والطريق الصحراوي .

يذكر أن المهندس إبراهيم محلب قد وصل إلي الإسكندرية مساء الأمس علي أحد القطارات القادمة من القاهرة , وشارك صباح اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل تخرج دفعتي من كلية الدفاع الجوي والكلية الحربية , بالقاعدة البحرية بمنطقة أبو قير شرق الإسكندرية .

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