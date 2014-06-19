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القوات الحكومية العراقية تسيطر على مصفاة النفط في بيجي

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القوات الحكومية العراقية تسيطر على مصفاة النفط في بيجي القوات الحكومية العراقية تسيطر على مصفاة النفط في بيجي

ارشيفية

قال اللواء قاسم عطا الناطق باسم قائد القوات العراقية إن الجيش العراقي قد سيطر على مصفاة النفط في بيجي سيطرة كاملة، وإن محاولات استهداف المصفاة باءت بالفشل.

وذكرت بي بي سي أن المتحدث باسم حزب رئيس الوزراء نوري المالكي قال: إن قادة البلاد يشعرون بتخلي المجتمع الدولي عنهم.

وفى وقت سابق كانت القوات العراقية الحكومية قد خاضت معارك ضد مسلحين يقودهم تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) بهدف السيطرة على المصفاة.

وقال المتحدث في مؤتمر صحفي إن أربعين شخصًا من المهاجمين لقوا مصرعهم خلال الليل ويوم الاربعاء نافيًا المزاعم السابقة بأن المصفاة كانت على وشك السقوط في يد المسلحين.

إلا أن بعض العمال قالوا إن المسلحين استولوا على معظم المصفاة وإن القوات الحكومية كانت تتركز حول غرفة التحكم.

في الوقت ذاته يدرس الرئيس الامريكي باراك أوباما طلبًا عراقيًا رسميًا بتوجيه ضربات جوية ضد المسلحين الذين تمكنوا من الاستيلاء على عدد من المدن الشمالية منذ الاسبوع الماضي.

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