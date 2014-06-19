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قناة السويس تحقق حمولات قياسية للسفن العابرة اليوم

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قناة السويس تحقق حمولات قياسية للسفن العابرة اليوم قناة السويس تحقق حمولات قياسية للسفن العابرة اليوم

قناة السويس _ أرشيفية

حققت قناة السويس اليوم “الخميس” حمولات قياسية للسفن العابرة للمجرى الملاحي للقناة بلغت 3 ملايين و 378 ألف طن نتيجة عبور 47 سفينة متنوعة ضمن القوافل العابرة شمالًا وجنوبًا .

وأكدت الإحصائيات الملاحية لهيئة قناة السويس الصادرة اليوم، عبور سفينة الحاويات الدانماركية العملاقة “ماري ميرسك”، والتي تعد من أكبر سفن الحاويات في العالم متصدرة القافلة الجنوبية للقناة قادمة من البحر الأحمر في طريقها للبحر المتوسط بحمولة بلغت 200 ألف طن، حيث ضمت قافلة الشمال 19 سفينة بحمولات بلغت مليون و 272 ألف طن كان أكبرها الحاوية “مارس” التابعة لهونج كونج بحمولة بلغت 157 ألف طن.

بينما ضمت قافلة الجنوب 28 سفينة بحمولات بلغت مليونين و 106 آلاف طن كان أكبرها الحاوية الدانماركية “ماري ميرسك” بحمولة بلغت 200 ألف طن.

أ ش أ

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