وصول 147 متهما في قضية أحداث كرداسة وايداعهم قفص الاتهام

نقلت الأجهزة الأمنية المختلفة بوزارة الداخلية منذ قليل، المتهمين في قضية “أحداث كرداسة” وعددهم 147 متهمًا إلى مقر محاكمتهم بمعهد أمناء الشرطة، وتم ايداعهم قفص المتهمين وهتفوا “الله اكبر” عقب ايداعهم القفص .

وتبدء بعد قليل، محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، نظر جلسة محاكمة 188 متهما في القضية المعروفة إعلاميا باسم أحداث كرداسة ، والمتهمين فيها باقتحام وحرق وقتل ضباط وجنود مركز كرداسة، خلال شهر أغسطس 2013.

> وأسندت النيابة العامة للمتهمين، وعددهم 188 متهما، تهم التجمهر بغرض تنفيذ أعمال إرهابية وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد، والشروع فيه، حيث إنهم بيتوا النية، وعقدوا العزم على قتل ضباط وأفراد قوة شرطة مركز كرداسة انتقاما لفض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة.

> كما وجهت لهم النيابة تهم محاصرة مقر المركز، واحتجاز من بداخله وقذفهم بالحجارة، وزجاجات المولوتوف، وإطلاق الأعيرة النارية وقذائف المدفعية عليهم فقتلوا 3 ضباط في الحال، واقتادوا الباقي لخارج المركز، وانهالوا عليهم طعنا بالأسلحة البيضاء، حتى انهارت قواهم، وسقطوا على الأرض وأمطروهم بالأعيرة النارية، فقتلوا 11 منهم، و2 من الأهالي تصادف تواجدهم بالمكان.

> كما شرعوا في قتل 10 أفراد من قوة المركز، وتنفيذا لغرضهم الإرهابي خربوا مبنى مركز كرداسة، وعددا من مدرعات وسيارات الشرطة، وأشعلوا النيران فيها، بإطلاق قذائف آر بى جى، وإلقاء قنابل المولوتوف، كما حازوا وأحرزوا مدافع ثقيلة ومدافع رشاشة، وبنادق آلية ومسدسات وأسلحة بيضاء، وسرقوا أسلحة ومهمات من مركز شرطة كرداسة، كما مكنوا بعض المقبوض عليهم من الهرب.