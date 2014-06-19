أخبار عاجلة

صورة وخبر: ضحايا تفجير سان بطرسبرج في روسيا -
باكستان تستأنف عمليات الترحيل الجماعي للاجئين الأفغان إلى بلادهم -
تفجير "سان بطرسبرج" الروسية في صور -
سفارة أمريكا في روسيا تقدم التعازي لأسر ضحايا تفجير سان بطرسبرج -
تغطية خاصة - مستشار الرئيس الفلسطيني : التنسيق والإنسجام بين الرئيس السيسي وأبو مازن -
فتاة ترفع دعوى قضائية ضد طبيب افقدها عذريتها -
وزير الإسكان:فتح باب الحجز بالإسكان الاجتماعى للمصريين بالخارج الشهر المقبل -
تغطية خاصة - حامد عز الدين : الإرهاب إنهاؤه يمهد الطريق نحو الخلاص من أزمة الصراع العربي الإسرائيلي -
تغطية خاصة - محمد صلاح : الرئيس سيجري لقاءات في الكونجرس ولا أتوقع إلقاء خطاب للسيسي -
قصة عبد المنعم الذى شغل قلب الرئيس فى لقاء الجالية المصرية بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

مقتل 23 من عناصر «داعش» وحرق خمس عجلات تابعة لهم شمالي بابل

Google+ Print

أفاد مصدر أمني عراقي، الخميس، بأن قوات الجيش العراقي تمكنت من قتل 23 من عناصر «داعش» في ناحية جرف الصخر شمالي محافظة بابل.

وقال المصدر، إن قوة من الجيش اشتبكت، الخميس، مع عناصر إرهابية من «داعش»، مشيرا إلى أن الاشتباكات أسفرت عن قتل 23 من عناصر «داعش» وإحراق 5 عجلات وتدمير 11 وكرا لهم بين منطقة الفاضلية التابعة لناحية جرف الصخر شمال بابل وعامرية الفلوجة.

وأضاف المصدر، أن القوات الأمنية تتقدم بشكل سريع في عملية تطهير مناطق ناحية جرف الصخر وصولا إلى عامرية الفلوجة وتم حصرهم في الجزر الواقعة على نهر الفرات وسيتم حسم المعركة خلال الأيام القريبة وسيعلن عن نتائجها.

وكانت محافظة بابل شهدت، الخميس، تفجير سيارة مفخخة وقتل مسلحين اثنين كانا بداخلها في كمين نصبته قوة منية لهما في منطقة صنديج التابعة لناحية جرف الصخر شمال المحافظ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية