مقتل 23 من عناصر «داعش» وحرق خمس عجلات تابعة لهم شمالي بابل

أفاد مصدر أمني عراقي، الخميس، بأن قوات الجيش العراقي تمكنت من قتل 23 من عناصر «داعش» في ناحية جرف الصخر شمالي محافظة بابل.

وقال المصدر، إن قوة من الجيش اشتبكت، الخميس، مع عناصر إرهابية من «داعش»، مشيرا إلى أن الاشتباكات أسفرت عن قتل 23 من عناصر «داعش» وإحراق 5 عجلات وتدمير 11 وكرا لهم بين منطقة الفاضلية التابعة لناحية جرف الصخر شمال بابل وعامرية الفلوجة.

وأضاف المصدر، أن القوات الأمنية تتقدم بشكل سريع في عملية تطهير مناطق ناحية جرف الصخر وصولا إلى عامرية الفلوجة وتم حصرهم في الجزر الواقعة على نهر الفرات وسيتم حسم المعركة خلال الأيام القريبة وسيعلن عن نتائجها.

وكانت محافظة بابل شهدت، الخميس، تفجير سيارة مفخخة وقتل مسلحين اثنين كانا بداخلها في كمين نصبته قوة منية لهما في منطقة صنديج التابعة لناحية جرف الصخر شمال المحافظ