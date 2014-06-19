روسيا تدعو الغرب إلى احترام خيار الشعب السوري

دعت الخارجية الروسية، دول الغرب إلى احترام خيار الشعب السوري والتخلي عن خطط دعم المعارضة المسلحة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية، ألكسندر لوكاشيفيتش، في مؤتمر صحفي، الخميس، نقلته وكالة أنباء «إيتار تاس» إن دعم الغرب للمعارضة المسلحة في سوريا قد تكون له عواقب وخيمة على المنطقة بأكملها.

أشار «لوكاشيفيتش» إلى أن موسكو وافقت على المشاركة في إعداد مشروع قرار دولي حول تسهيل تقديم مساعدات إنسانية لسورية من الدول المجاورة، مؤكدا أن ذلك يجب أن يجري وفقا لقواعد القانون الدولي وبشرط احترام سيادة سورية وموقف حكومتها لدى القيام بإجراء عمليات إنسانية.

وشدد المتحدث باسم الخارجية الروسية على أنه لا يمكن الحديث عن اتخاذ أي إجراءات تعسفية، بما فيها استخدام القوة في هذا المجال.