بالصور:أجمل اللقطات للنجمات خلال السفر

اذا اردنا أن نعرف أين هي كارول سماحة واليسا وأحلام الان ، ليس علينا الا متابعة صورهن الاخيرة على انستغرام حيث توجهت كل نجمة الى بلد معين لقضاء إجازة قصيرة برفقة الأصدقاء والأهل والعائلة.

ومن الطبيعي أن تكون أوروبا حيث تتجلى العراقة والحضارة وجهة سفر معظم النجوم والنجمات،فقصدت الفنانة الاماراتية أحلام باريس عاصمة الفن والثقافة ليس للسياحة فقط ،بل أرادت أن تعيش لحظات حالمة من قصة حبها في شوارع العاصمة الفرنسية الراقية برفقة زوجها مبارك الهاجري حيث سيحتفلان بذكرى زواجهما.

واحتفالاً بعيد ميلاد والدتها قررت الفنانة اللبنانية كارول سماحة قضاء هذه المناسبة في لندن مدينة الضباب والرفاهية ولم تفوت كارول فرصة التقاط السيلفي مع تمثال النجمة جينيفر لوبيز المعروض في متحف "مدام توسو" الشهير.

ويبدو واضحاً عشق الفنانة اليسا لايطاليا حيث زارتها عدة مرات لتكون وجهتها السياحية المفضلة لتستمتع اليوم بأجمل أوقاتها برفقة أصدقائها المقربين في مدينة البندقية حيث زارت أشهر معالمها السياحية.

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