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كيف تكون ضيافتك الرمضانية مميّزة؟

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كيف تكون ضيافتك الرمضانية مميّزة؟ كيف تكون ضيافتك الرمضانية مميّزة؟

الخميس 19-06-2014 19:42

تحار المرأة في ترتيبات الضيافة في رمضان، حيث الضيافة طقس يعكس انطباعاً شخصياً عنها. ولهذه الغاية، تعمد إلى اقتناء أدوات خاصّة بالمائدة، تختلف عن تلك المستعملة يومياً من قبل أفراد الأسرة.
"سيدتي نت" يُطلعك على الفرق بين خامات هذه الأواني، من خلال معلومات مستمدّة من الخبير شاكر الخطيب.

يدخل "الكروم" و"البورسولان" و"السيراميك" في إعداد أواني الضيافة الفخمة، علماً بأنّ "الكروم" يترأس هذه اللائحة، يليه "السيراميك" فـ"البورسولان"، ما ينعكس على أسعارها.
وإذ تتبع أواني الضيافة مدارس الديكور المختلفة، من الكلاسيكية و"الأنتيك" إلى الطراز الإسلامي فـ"المودرن"، فإنها لم تعد تقتصر اليوم على الأشكال الدائرية للأطباق أو المستطيلة والدائرية لصواني التقديم، بل يأتي بعضها غريباً، متعرّجاً أو منحنياً أو يحاكي أوراق الشجر، مع ملاحظة حضور للتصميمات الشرقية والنقوش والزخارف الإسلامية، بعد أن اختفت لفترة من الأسواق.
وبرغم أنّ الناس تميل عموماً إلى الألوان الحياديّة في خياراتها، إلا أنّ الحاجة إلى التجديد تتطلّب أحياناً التفكير في محاولة كسر الروتين والتحلّي ببعض الجرأة في تجربة ألوان مختلفة.
ولعلّ أبرز العيوب يتعلّق في ارتفاع ثمنها، لا سيّما تلك المصنوعة من "الكروم"، بالإضافة إلى أنّ تلك المصنوعة من "السيراميك" ثقيلة الوزن مقارنة بغيرها، فيما قد يواجه الصدأ "الكروم"، إذا أهمل ولم يتمّ الاعتناء به كما ينبغي. كذلك هو يتطلّب تجفيف الأواني المصنوعة منه جيّداً، بعد تنظيفها، حتّى لا تتعرّض للتأكسد مع الهواء.

(هذه الصور مقدمة من موقع ماركة "في آي بي" VIP).

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