مدير أمن الإسماعيلية يقود حملة مرورية لإعادة الانضباط للشارع

قاد اللواء محمد العناني مدير أمن الإسماعيلية يرافقه اللواء جمعه توفيق مساعد المدير للامن العام و العميد عصام شادي قائد المرور أكبر حملة مرورية لإعادة الانضباط للشارع .

و قام مدير الأمن بسحب رخص عدد من المخالفين من السائقين وقائدي السيارات، مطالباً اياهم بالالتزام بالقانون وتطبيقه علي الجميع .

وأكد مدير الأمن، أنه تم تكليف مجموعات قتالية لتأمين الطرق الرئيسية والحدودية، علي مدي الاربع والعشرين ساعة يوميا لضبط المجرمين ومروعي المواطنيين، قائلا: لا مجال لعودة الفوضي ورجال الأمن علي أقصي درجات الاستعداد لبذل التضحيات من أجل حماية المواطنين .

وكشف عن الانتهاء من منظومة المراقبة الاليكترونية لطرق وميادين ومنشآت المحافظة بالتعاون مع المحافظة وبرعاية واشراف اللواء احمد القصاص محافظ الاسماعيلية بتكلفة تصل إلي 7.5مليون جنيه .