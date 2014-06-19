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مدير أمن الإسماعيلية يقود حملة مرورية لإعادة الانضباط للشارع

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قاد اللواء محمد العناني مدير أمن الإسماعيلية يرافقه اللواء جمعه توفيق مساعد المدير للامن العام و العميد عصام شادي قائد المرور أكبر حملة مرورية لإعادة الانضباط  للشارع .

و قام مدير الأمن بسحب رخص عدد من المخالفين من السائقين وقائدي السيارات،  مطالباً اياهم بالالتزام بالقانون وتطبيقه علي الجميع .

وأكد مدير الأمن، أنه تم تكليف مجموعات قتالية لتأمين الطرق الرئيسية والحدودية، علي مدي الاربع والعشرين ساعة يوميا  لضبط المجرمين ومروعي المواطنيين،  قائلا:  لا مجال لعودة الفوضي ورجال الأمن علي أقصي درجات الاستعداد لبذل التضحيات من أجل حماية المواطنين .

وكشف عن الانتهاء من منظومة المراقبة الاليكترونية لطرق وميادين ومنشآت المحافظة بالتعاون مع المحافظة وبرعاية واشراف اللواء احمد القصاص محافظ الاسماعيلية بتكلفة تصل إلي 7.5مليون جنيه .

 

 

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