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قيادات الإخوان يستقبلون حكم الإعدام : “هنخرج والله العظيم وهنكمل الثورة”

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قيادات الإخوان يستقبلون حكم الإعدام : “هنخرج والله العظيم وهنكمل الثورة” قيادات الإخوان يستقبلون حكم الإعدام : “هنخرج والله العظيم وهنكمل الثورة”

 

عقب إحالة محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، والمنعقدة بمعهد الأمناء بطرة اليوم الخميس فى محاكمة الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان، وقيادات الجماعة فى أحداث مسجد الاستقامة ، إلى المفتى ، إستقبل المتهمين القرار بالتكبير والصراخ وحدث حالة من الهرج والمرج بالقاعة وسادت حالة من الصمت الرهيب على هيئة الدفاع حيث كان القرار صادم وغير متوقع ، بينما ظل حجازى يصرخ بصوت عالى داخل القفص قائلا ” هنكمل والله العظيم هنكمل وهنخرج لهم تانى وهنكمل ثورتنا ، وهنتقابل مرتين مرة فى الدنيا ومرة فى الاخرة “.

وقال المرشد محمد بديع ” أبشروا أبشروا .. اللى ماتوا فى ربعة والنهضة ليس أقل مننا ” وردد البلتاجى ” يا عباد البيادة أحنا طلاب الشهادة “.

وتضم قائمة المتهمين فى القضية كلا من: محمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان، وقيادات التنظيم محمد البلتاجى وعصام العريان، وعاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، وصفوت حجازى وعزت جودة وأنور شلتوت والحسينى عنتر محروس وشهرته (يسرى عنتر) وعصام رشوان ومحمد جمعة حسين حسن وعبد الرازق محمود عبد الرازق وعزب مصطفى مرسى ياقوت وباسم عودة (وزير السابق) ومحمد على طلحة رضوان.

وكانت المحكمة فى الجلسة السابقة قد كلفت النيابة العامة بضبط وإحضار باقى الشهود، وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين أنهم تسببوا فى مقتل 10 أشخاص وإصابة 20 آخرين جراء ارتكابهم.

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