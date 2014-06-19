بيع خروف نادر بمليون ريال في السعودية

شهدت محافظة الطائف بالسعودية أخيراً، صفقة تجارية حققت رقماً مرتفعاً في سعر المواشي، إذ تم بيع خروف من سلالة نادرة، يبلغ من العمر عامين، بمبلغ مليون ريال، في حين تم بيع اثنين من نتاجه (صغيري السن) بمبلغ نصف مليون ريال.

وأوضح المشتري سعود الطجل أن السلالات النادرة للنوع الحري من المواشي تعتبر مصدر أرباح تجارية مؤكدة، إذ تمت صفقة بيع الخروف الذي يبلغ من العمر عامين، بمبلغ مليون ريال، وتم تسليم شيك مصدق للبائع، بحسب صحيفة القدس العربي.

وأضاف “الخروفان الآخران يبلغان من العمر ستة أشهر، وهما من أبناء الخروف، إذ تم شراء كل منهما بمبلغ 250 ألف ريال”