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القدرة من المطبخ الفلسطيني

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القدرة من المطبخ الفلسطيني القدرة من المطبخ الفلسطيني

الخميس 19-06-2014 15:49

(أعدّ "الشيف" أيمن شلح، في مطعم البيت الفلسطيني، هذا الطبق).

المقادير:
-4 ملاعق كبيرة من زيت الذرة
-نصف كيلوغرام من لحم الغنم أو البقر
-حبة من البصل المقطّع إلى شرائح
-ملح وفلفل، حسب الرغبة
-ورقتا غار
-3 أكواب من الأرز المغسول والمنقوع لساعة
-8 أكواب من الحمّص المسلوق
-3 حبّات من الثوم المقشّر
-ملعقة كبيرة من الكاري
-ملعقتان كبيرتان من بهارات القدرة (خليط مؤلف من ملعقتين صغيرتين من الكركم وملعقة صغيرة من البهار الحلو وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وملعقة صغيرة من القرفة المطحونة ونصف ملعقة صغيرة من جوزة الطيب ونصف ملعقة صغيرة من الهيل المطحون ونصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون).
- نصف كوب من اللوز المقشّر والمقلي، للتزيين
-5 ملاعق كبيرة من الفستق الحلبي، للتزيين
-5 ملاعق كبيرة من الصنوبر المقلي، للتزيين

طريقة التحضير:
1- تُضاف إلى طنجرة الضغط، ملعقتين من الزيت، ويقلّب كلّ من البصل واللحم فيها، حتى يختلف لونهما، ثم ينثر الملح والفلفل.
2- بعدها، يغمر خليط اللحم بالماء، وتُضاف ورقتي الغار، وتغلق الطنجرة وتدع على النار لساعة، مع الاحتفاظ بمرق اللحم.
3- تُصبّ الكميّة المتبقيّة من الزيت في قدر ثانية، يُضاف القليل من الأرز إليها، فاللحم المطهو، فالكميّة المتبقيّة من الأرز، فالحمّص.وتنثر البهارات والكاري ويوضع الثوم، وتُسكب فوقها 3 أكواب ونصف الكوب من مرق اللحم الناتج عن سلقه، مع التحريك.
4- تغطّى القدر، وتدع على نار هادئة حتى يجفّ الماء، ويزيّن هذا الطبق بالمكسّرات.

(هذه المقادير تكفي لأشخاص ستة).

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