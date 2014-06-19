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13 يوليو.. انطلاق مهرجان سينمائي للأفلام القصيرة بعاصمة الفراعنة

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13 يوليو.. انطلاق مهرجان سينمائي للأفلام القصيرة بعاصمة الفراعنة 13 يوليو.. انطلاق مهرجان سينمائي للأفلام القصيرة بعاصمة الفراعنة

أرشيفية

تشهد محافظة الجيزة، التي كانت أول عاصمة لمصر الفرعونية عند توحيدها في دولة مركزية قبل أكثر من 5100 عام، إقامة مهرجان للأفلام القصيرة، وذلك ضمن خطة لنشر الثقافة السينمائية، خارج العاصمة.

وقالت الناقدة، صفاء الليثي، رئيسة مهرجان الجيزة للأفلام القصيرة، إن الدورة الأولى ستبدأ يوم 13 يوليو، تحت عنوان ( المستقبل بين ثورتين).

وأضافت أن المهرجان، الذي يقام في قصر ثقافة الجيزة، يهدف إلى “اكتشاف المواهب السينمائية الشابة… ورعاية الموهوبين في مجالات الإبداع السينمائي ودعم فكرة تقديم الأعمال الفنية بأقل التكاليف”، فضلا عن إتاحة عرض الأفلام القصيرة على جمهور لا يتاح له رؤيتها في مهرجانات كبرى.

ومن المقرر أن يشهد المهرجان الذي سيستمر 5 أيام، تكريم المخرج، علي بدرخان، الذي قدم أفلاما أدرجت ضمن كلاسيكيات السينما المصرية ومنها (الكرنك) و(أهل القمة) و(شفيقة ومتولي) و(الجوع).

وتضم لجنة التحكيم، التي تترأسها أستاذ الرسوم المتحركة، رشيدة عبدالرؤوف، العميدة السابقة للمعهد العالي للسينما، كلا من الناقد والمخرج المصري، صلاح هاشم، والمخرجة والناقدة اللبنانية المقيمة في مصر، عرب لطفي.

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