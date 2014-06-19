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محافظ قنا يحضر مؤتمر المشروع الوطني لإدارة المخلفات الصلبة

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جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

حضر اللواء عبد الحميد الهجان، مؤتمر المشروع الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بحضور أحمد عرابي سكرتير عام محافظة قنا وشعبان قنديل سكرتير عام محافظة سوهاج وياسر علي رئيس شئون البيئة بقنا.

وعقب المؤتمر جلسة تشاوريه لتحديد سياسة لإدارة المخلفات كجزء من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة الذي تنفذه وزارة الدولة لشئون البيئة بالتعاون مع هيئة التنمية الألمانية وبنك التعمير الألماني .

وفي كلمته أكد محافظ قنا على أهمية ملف إدارة المخلفات الصلبة حيث يعاني المواطن بشكل يومي من مشكلة التخلص من القمامة والمخلفات والتي تزايدت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة نظرا للتعامل الخاطئ مع المشكلة .

كما أشار إلي أن المحافظة قامت بإنشاء وحدة مستقلة لإدارة المخلفات الصلبة يعمل بها متخصصين في هذا المجال يتلقون تدريبات ودورات بهدف التعامل الصحيح مع ملف المخلفات الصلبة . وأصدر المحافظ تعليماته لرؤساء المجالس المحلية باتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر لمن يخالف ويقوم بإلقاء القمامة في الشوارع أو الترع والمصارف والبدء فورا في نشر صناديق وأكياس القمامة بجميع الشوارع حفاظا علي البيئة وعلي المظهر الجمالي والحضاري .

وأضاف أن محافظة قنا تسعي جاهدة لتحسين منظومة النظافة بمدنها وقراها حيث يتم عقد مؤتمر شهري لمتابعة ملف المخلفات الصلبة والنظافة والمحافظة علي البيئة . وقد بدأت المحافظة في تنظيف وتطهير ترعة وصلة عزبة هارون بمركز فرشوط من المخلفات والقمامة الطافية على سطح الماء والتي تأتي في إطار خطة وضعتها المحافظة تهدف إلي تطهير كل الترع والمصارف التي تمر داخل مجمعات سكنية من المخلفات والقمامة .

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

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