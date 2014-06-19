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إحالة بديع والبلتاجي والعريان و11آخرين للمفتي في أحداث “مسجد الاستقامة”

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إحالة بديع والبلتاجي والعريان و11آخرين للمفتي في أحداث “مسجد الاستقامة” إحالة بديع والبلتاجي والعريان و11آخرين للمفتي في أحداث “مسجد الاستقامة”

أحالت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، والمنعقدة بمعهد الأمناء بطرة، اليوم أوراق محمد بديع، المرشد العام للإخوان، وقيادات الجماعة فى أحداث مسجد الاستقامة ، إلى المفتى، وتحديد جلسة لنطق بالحكم .

وتضم قائمة المتهمين فى القضية كلا من: محمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان، وقيادات التنظيم محمد البلتاجى وعصام العريان، وعاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، وصفوت حجازى وعزت جودة وأنور شلتوت والحسينى عنتر محروس وشهرته (يسرى عنتر) وعصام رشوان ومحمد جمعة حسين حسن وعبد الرازق محمود عبد الرازق وعزب مصطفى مرسى ياقوت وباسم عودة (وزير السابق) ومحمد على طلحة رضوان.

وكانت المحكمة فى الجلسة السابقة قد كلفت النيابة العامة بضبط وإحضار باقى الشهود، وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين أنهم تسببوا فى مقتل 10 أشخاص وإصابة 20 آخرين جراء ارتكابهم للجرائم المنسوبة إليهم.

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