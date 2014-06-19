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برشلونة يواجه نابولي وديا في أغسطس المقبل

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برشلونة يواجه نابولي وديا في أغسطس المقبل برشلونة يواجه نابولي وديا في أغسطس المقبل

إفي - أعلن نادي برشلونة اليوم خوض مباراة ودية مع نابولي الإيطالي في السادس من أغسطس المقبل، استعدادا للموسم الجديد.

ومن المقرر أن تكون هذه المباراة ضمن أهم المباريات التي يستعد بها لويس إنريكي مدرب البرسا للموسم الجديد، وستقام في مدينة جنيف السويسرية ومن المتوقع أن يدفع البرسا بجميع نجومه.

أما عن باقي المباريات الودية سيواجه البرسا فريق نيس الفرنسي في الثاني من أغسطس، ولم تحدد بعد المباراة الودية الثالثة في التاسع من الشهر نفسه.

بينما يواجه البرسا فريق ليون المكسيكي في كأس جوان جامبر في الثامن عشر من أغسطس.

وأنهى برشلونة الموسم الماضي في المركز الثاني بعد خسارته اللقب لصالح أتلتيكو مدريد.

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