نائبة فلسطينية بالكنيست: إسرائيل مسؤولة عن الإرهاب وجرائم الحرب بالشرق الأوسط

قالت النائبة الفلسطينية بالكنيست الإسرائيلي، حنين زعبي، إن إسرائيل هي المسؤولة الرئيسية عن «الإرهاب وجرائم الحرب» في الشرق الأوسط.

ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، الخميس، عن النائبة قولها إن «الإرهاب الإسرائيلي هو ما أدى إلى عمليات الاختطاف»، كما جددت تأكيدها أن «اختطاف» الشبان الإسرائيليين ليس عملا إرهابيًا، حسب قولها.

وأضافت «زعبي» أن عمليات الاختطاف جزء من النضال الفلسطيني ضد الاحتلال، موضحة أن إسرائيل «لا تهتم بإعادة الفتيان الثلاثة المخطوفين، بل تستغل هذا الأمر لتوجيه ضربة ضد حماس والحكومة الفلسطينية الجديدة».