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رئيس "ترشيد الطاقة" بمركز المعلومات: من حق أى مواطن مقاضاة "الكهرباء"

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رئيس "ترشيد الطاقة" بمركز المعلومات: من حق أى مواطن مقاضاة "الكهرباء" رئيس "ترشيد الطاقة" بمركز المعلومات: من حق أى مواطن مقاضاة "الكهرباء"

أكدت الدكتورة أنهار حجازى، رئيس وحدة ترشيد الطاقة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن أزمة انقطاع التيار الكهربائى المتكررة هى نتاج للأوضاع السيئة التى تمر بها البلد، سواء اقتصادية أو سياسية.

وأشارت "حجازى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن أزمة الكهرباء فى حلها يكمن فى "التسعير والترشيد والتوعية"، مضيفة أن التسعير الخاص باستهلاك الكهرباء مهم فى المرحلة الحرجة التى تمر بها مصر، بسبب نقص الوقود، مع مراعاة البعد الاجتماعى للتسعيرة.

وترى "حجازى" أن من حق أى مواطن أن يقاضى وزارة الكهرباء لتعويضه بسبب الأضرار التى تعود عليه من تكرار قطع التيار، لافتة إلى أنه على الجميع أن يدرك حجم الأزمة التى تمر بها مصر، والتكاتف من أجل حلها قائلة "بعد الثورة هناك رجال كثيرون فقدوا وظائفهم فهل يجوز أن يقاضيهم أبناؤهم".

وطالبت "حجازى" بضرورة تشديد العقوبة على سرقة الكهرباء فى المرحلة الحالية، بالإضافة إلى وضع عقوبات على الاستهلاك الزائد والذى يوجد به نوع من الإسراف سواء للمواطن أو أصحاب المصانع.

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مصر 365

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