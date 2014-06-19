ضبط راكب حاول تهريب طبنجة ومشغولات ذهبية بالمطار

ألقت سلطات مطار القاهرة الدولي اليوم الخميس القبض على راكب مصرى حاول تهريب طبنجة وكيلو جرام مشغولات ذهبية وفضية داخل علب علوى بحقائبه لدى وصوله من الولايات المتحدة وتم تحرير محضر له واتخاذ الاجراءات القانونية معه .

> ذكرت مصادر بالجمارك أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من نيويورك إشتبه إبراهيم حسن مأمور الجمرك فى حقائب الراكب “س . م” وبفتحها أمام محمد حسن عثمان مدير الجمرك تبين وجود علب حلوى بداخلها تحتوى على طبنجة وكيلو جرام مشغولات ذهبية وفضية ,أمر أحمد حسن عبدالمجيد رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار بتحرير محضر للراكب وإحالته للنيابة لحيازته سلاح بدون ترخيص وإحتجاز المضبوطات.