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لجنة المشاهدة تبدأ مشاهدة عروض نجوم المسرح الجامعي

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لجنة المشاهدة تبدأ مشاهدة عروض نجوم المسرح الجامعي لجنة المشاهدة تبدأ مشاهدة عروض نجوم المسرح الجامعي

بدأت أمس الأربعاء 18 يونيو أعمال لجنة المشاهدة للعروض المتقدمة لمشروع مواسم نجوم المسرح الجامعي ، وتضم اللجنة فى عضويتها كل من الناقدة “عبلة الرويني” ، الكاتب “محمد بغدادي” الناقد المسرحى “باسم صادق” .

وتستمر اللجنه في مشاهدة الأعمال المقدمة ، حتي السبت 28 يونيو ، لإختيار الأعمال المسرحية المشاركة في الموسم الاول لمشروع نجوم المسرح الجامعي .

الجدير بالذكر أن المخرج خالد جلال رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، وصاحب فكرة المشروع ، قد أعلن عن إنطلاق الموسم الأول لمشروع (مواسم نجوم المسرح الجامعي) تحت شعار “عودة الروح” ، الذي يهدف لدعم شباب المسرح الجامعي ، وإعادة إحياء المسرح الجامعي وإتاحة الفرصة لمبدعي المسرح الجامعي من الشباب المشارك بفرق الجامعة ، والتي ستبدأ فعالياته خلال شهر رمضان القادم بمشاركة شباب جامعات: القاهرة ،عين شمس وحلوان .

يمنح صندوق التنمية الثقافية للعروض الفائزة فرصة تقديم عروضها بمراكز الإبداع التابعة له ، بالإضافة إلي المشاركة في المهرجانات المسرحية داخل وخارجها .

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