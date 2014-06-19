لجنة المشاهدة تبدأ مشاهدة عروض نجوم المسرح الجامعي

بدأت أمس الأربعاء 18 يونيو أعمال لجنة المشاهدة للعروض المتقدمة لمشروع مواسم نجوم المسرح الجامعي ، وتضم اللجنة فى عضويتها كل من الناقدة “عبلة الرويني” ، الكاتب “محمد بغدادي” الناقد المسرحى “باسم صادق” .

وتستمر اللجنه في مشاهدة الأعمال المقدمة ، حتي السبت 28 يونيو ، لإختيار الأعمال المسرحية المشاركة في الموسم الاول لمشروع نجوم المسرح الجامعي .

الجدير بالذكر أن المخرج خالد جلال رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، وصاحب فكرة المشروع ، قد أعلن عن إنطلاق الموسم الأول لمشروع (مواسم نجوم المسرح الجامعي) تحت شعار “عودة الروح” ، الذي يهدف لدعم شباب المسرح الجامعي ، وإعادة إحياء المسرح الجامعي وإتاحة الفرصة لمبدعي المسرح الجامعي من الشباب المشارك بفرق الجامعة ، والتي ستبدأ فعالياته خلال شهر رمضان القادم بمشاركة شباب جامعات: القاهرة ،عين شمس وحلوان .

يمنح صندوق التنمية الثقافية للعروض الفائزة فرصة تقديم عروضها بمراكز الإبداع التابعة له ، بالإضافة إلي المشاركة في المهرجانات المسرحية داخل مصر وخارجها .