دفاع حجازى فى قضية مسجد الاستقامة يتهم الشرطة بقتل الضحايا

اتهم دفاع صفوت حجازى أمام محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، والمنعقدة بمعهد الأمناء بطرة اليوم الخميس فى محاكمة الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان، وقيادات الجماعة فى أحداث مسجد الاستقامة ، فى مرافعتة قوات الشرطة والقناصة بقتل المتظاهرين واعترف ان الاخوان كنت تنظم المسيرات فعلا ولا احدييتطيع انكارها ولكن كان عرضهم السلمية والاعتراض على عزل محمد مرسى ومسيرات اخرى لحل مجلس العحشب

وتضم قائمة المتهمين فى القضية كلا من: محمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان، وقيادات التنظيم محمد البلتاجى وعصام العريان، وعاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، وصفوت حجازى وعزت جودة وأنور شلتوت والحسينى عنتر محروس وشهرته (يسرى عنتر) وعصام رشوان ومحمد جمعة حسين حسن وعبد الرازق محمود عبد الرازق وعزب مصطفى مرسى ياقوت وباسم عودة (وزير التموين السابق) ومحمد على طلحة رضوان.