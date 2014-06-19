نائبة بالكنيست: إسرائيل مسؤولة عن الإرهاب وجرائم الحرب بالشرق الأوسط

قالت النائبة العربية في الكنيست الإسرائيلي حنين زعبي إن إسرائيل هي المسؤولة الرئيسية عن “الإرهاب وجرائم حرب” ​​في الشرق الأوسط .

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست الاسرائيلية اليوم الخميس عن النائبة قولها إن الإرهاب الإسرائيلي هو ما أدى إلى عمليات الاختطاف”، كما

جددت تأكيدها أن اختطاف الشبان الإسرائيليين ليس أعمالا إرهابية.” حسب قولها ”

واضافت زعبي أن عمليات الاختطاف جزء من النضال الفلسطيني ضد الاحتلال، موضحة أن إسرائيل “لا تهتم بإعادة الفتيان الثلاثة المخطوفين، بل تستغل هذا الامر لتوجيه ضربة ضد حماس والحكومة الفلسطينية الجديدة “.

أ ش أ