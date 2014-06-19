مقتل 23 من عناصر داعش وحرق 5 سيارات تابعة لهم بجرف الصخر شمال بابل

أفاد صدر أمني عراقي اليوم الخميس، بأن قوات الجيش العراقي تمكنت من قتل 23 داعشيا في ناحية جرف الصخر شمالي محافظة بابل.

وقال المصدر، إن قوة من الجيش اشتبكت اليوم الخميس مع عناصر إرهابية من داعش، مشيرا الى أن الاشتباكات اسفرت عن قتل 23 داعشيا واحراق خمس عجلات تحمل احاديات وتدمير 11 وكرا لهم بين منطقة الفاضلية التابعة لناحية جرف الصخر شمال بابل وعامرية الفلوجة .

وأضاف المصدر، أن القوات الامنية تتقدم بشكل سريع في عملية تطهير مناطق ناحية جرف الصخر وصولا الى عامرية الفلوجة وتم حصرهم في الجزر الواقعة على نهر الفرات وسيتم حسم المعركة خلال الايام القريبة وسيعلن عن نتائجها.

وكانت محافظة بابل شهدت اليوم الخميس، تفجير سيارة مفخخة وقتل مسلحين اثنين كانا بداخلها في كمين نصبته قوة منية لهما في منطقة صنديج التابعة لناحية جرف الصخر شمال المحافظة.

أ ش أ