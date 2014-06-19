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ضبط 3 مليون و85 ألف لتر سولار قبل تهريبها بالسوق السوداء بالمنيا

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ضبط 3 مليون و85 ألف لتر سولار قبل تهريبها بالسوق السوداء بالمنيا ضبط 3 مليون و85 ألف لتر سولار قبل تهريبها بالسوق السوداء بالمنيا

صورة أرشيفية

تمكنت حملة من مديرية وإدارة الرقابة التموينية بالتعاون مع مباحث التموين بمحافظة المنيا من ضبط أحد أصحاب  محطات التموين بمركز سمالوط لقيامه بالتصرف في كمية من السولار للاتجار بها في السوق السوداء تقدر بحوالي 3 مليون و 85 ألف لتر سولار بقيمة 10 مليون 522 ألف جنيه .

ومن ناحية أخرى تمكنت حملة تموينية مكبرة بدائرة مركز ملوي من ضبط سيارة نقل ( تريلا ) بالمقطورة رقم 158507 نقل الغربية تحمل عدد 2870 كرتونة زيت تمويني مدعم محظور تداوله باجمالى 34 طن و44 كيلو حيث تم تحرير محضر رقم 12309 لسنة 2014 وجارى العرض على النيابة .

وأكد اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا على استمرار تلك الحملات المكبرة والمفاجأة والمبكرة لإعادة الانضباط إلى الأسواق ومنع كافة أشكال الغش التجارى وخاصة التلاعب بالسلع الإستراتيجية .

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