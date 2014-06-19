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بالفيديو - مورينيو يفسر لماذا تم تسميته بالاستثنائي؟

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بالفيديو - مورينيو يفسر لماذا تم تسميته بالاستثنائي؟ بالفيديو - مورينيو يفسر لماذا تم تسميته بالاستثنائي؟

كشف جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي عن سر تلقيبه بـ"الاستثنائي" ، وعن أسباب اتهامه بالغرور.

سيرة ذاتية كبيرة يمتلكها مورينيو مع بورتو وتشيلسي وإنتر ميلان وريال مدريد.

وقال مورينيو لـYahoo Sports: "لم يكن غرورا مني أن أقول على نفسي الاستثنائي في مؤتمر صحفي، ولكني عندما حضرت إلى إنجلترا لأول مرة كنت فخورا جدا".

وأوضح "فقد حضرت من بلد غريب وكان من الصعب وقتها أن يأتي الناس إلى إنجلترا التي تتميز بأسلوب في كرة القدم، ولكن في الوقت الحالي اختلف الأمر وأصبح الناس غير المعروفين يأتون إلى هنا".

وأشار مورينيو إلى أن وسائل الإعلام هي التي استمرت في الربط بينه وبين لقب "الاستثنائي".

وعن اتهامه دائما بالغرور أضاف "لا يضايقني أن يقول الناس أنني مغرور لأنهم لا يعرفونني، ولا يجب أن أكون لطيفا في الملعب وأحضن المنافس أو أقبل الحكم".

وأتم "لا احتاج ذلك، لأنني أؤدي عملي فقط".

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فيديو اليوم السابع

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