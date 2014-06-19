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أزار مختلفا مع مدربه: لا استحق أن أكون ضمن الأفضل

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أزار مختلفا مع مدربه: لا استحق أن أكون ضمن الأفضل أزار مختلفا مع مدربه: لا استحق أن أكون ضمن الأفضل

اختلف إدين أزار نجم بلجيكا مع مدربه مارك فيلموتس الذي قال عن لاعبه أنه يعد ضمن أفضل خمسة لاعبين في العالم.

وحقق منتخب بلجيكا الانتصار الأول في كأس العالم على الجزائر 2-1.

فيلموتس ليس أول من يقول ذلك عن النجم صاحب الـ23 عاما، فقد سبقه العديد من المدربين في الدوري الإنجليزي.

ورد أزار على مدربه خلال الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا": "حقا؟ هو قال ذلك؟ حسنا، لا أحب أن أتحدث عن نفسي كثيرا بهذه الطريقة، فلا استحق ذلك الآن لأكون صريحا".

وأوضح "احتاج أن أسجل المزيد من الأهداف كبداية، حتى يمكن اعتباري واحد من أفضل 5 لاعبين في العالم".

وأضاف "أريد أن أسجل في كل مباراة لأن هذا ما يفعله أفضل لاعبين في العالم كل موسم مثل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي".

وواصل نجم تشيلسي متما "هما اللذان يحلم أي لاعب أن يكون مثلهما، ومن الرائع أن يقول المدرب هذه الكلمات عني، ولكني لن أقول نفس الكلام".

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