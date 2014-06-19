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قصي خولي ونسرين طافش ينضمان إلى مسلسل "الأخوة"

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قصي خولي ونسرين طافش ينضمان إلى مسلسل "الأخوة" قصي خولي ونسرين طافش ينضمان إلى مسلسل "الأخوة"

الخميس 19-06-2014 14:22

أعلنت الصفحة الرّسميّة لمسلسل "الأخوة" على "فيسبوك"، عن انضمام كل من قصي خولي ونسرين طافش لأسرة المسلسل كضيفا شرف.
وفضّلت طافش عدم الإفصاح في الوقت الحالي عن الشّخصيّة التي ستجسّدها في "الأخوة"، كذلك لا توجد أي تفاصيل عن الشّخصيّة التي سيطلّ بها خولي.
يشار إلى أنّ العمل يعرض حالياً على قناة "أبو ظبي" فيما سيتوقف عرضه خلال شهر رمضان المقبل، على أن يستكمل بعد انتهاء الشّهر الكريم.
ويلعب بطولة العمل تيم حسن، نادين الراسي، أمل بوشوشة، قيس الشيخ نجيب، أحمد فهمي، محمود نصر، كارمن لبس، باسل خياط، رفيق علي أحمد، كارلا بطرس..

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