مادونا تصدم جمهورها بـ Selfie

نزولاً عند صيحة التقاط الـSelfie، نشرت النجمة العالمية Madonna صورة Selfie لها على إنستغرام، شكّلت صدمة كبيرة لجمهورها.

فقد ظهر وجه النجمة مقزّزاً، وهو مغطى بقناع داكن، ما سبّب الذعر لمتابعيها، ليتبيّن لاحقاً أنها تضع قناع العناية بالبشرة الخاصّ من منتجات التجميل التي أطلقتها مؤخّراً وتعمل على الترويج لها.

وأرفقت Madonna الصورة بتعليق كتبت فيه: "أجرّب قناع الوجه الجديد من MDNA للعناية بالبشرة.. دعونا نرى ما إذا كان يعمل...".

وبعد فترة قصيرة، نشرت النجمة صورة أخرى، بعد غسل وجهها، مع تعليق، أكدت فيه أن القناع نجح في تنقية وجهها.

احزروا من هم هؤلاء الأطفال النجوم