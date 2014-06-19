عادل إمام لـ"سيدتي نت": فليخصوا المتحرشين

القاهرة_مروة عبد الفضيل

تعقيباً على حادثة التحرش الجماعي التي تعرضت لها مؤخراً فتاة مصرية في ميدان التحرير، والتي وصلت إلى حد الاغتصاب، طالب الفنان المصري الكبير عادل أمام من خلال تصريحاته لـ "سيدتي نت" بضرورة إخصاء المتحرشين ليكونوا عبرة لمن تسوّل له نفسه أن يقدم على هذا الفعل الإجرامي، الذي لا يجدي معه سجن أو حتى إعدام بحسب إمام، التي اعتبر أنّ إخصاء المتحرّش هو العقاب الحقيقي الذي لا ينتهي إلا بموته.

وأضاف الفنان الملقب بالزعيم "الأمر زاد عن الحد فالله سبحانه وتعالى ورسوله أوصونا بالمرأة في القرأن والسنّة، كيف نقبل إذن باهانتها بهذا الشكل القذر المميت لإنسانيتها وكرامتها؟ فهي الزوجة والآم والحبيبة والصديقة وكل شيء".

وعن مشاهدته لفيديو التحرش بالفتاة مؤخراً قال إنه لم يشاهده لكنه عرف ما حدث من خلال أولاده وشعر باشمئزاز كبير.

وفاة الزعيم

على الجانب الأخر وعن مجرى تصوير مسلسله "صاحب السعادة"، قال إنّ تصوير العمل يسير بشكل جيد، لكن هناك مشاهد خارجية مرهقة في ظل المناخ شديد الحرارة.

وأضاف إمام أنه يعتقد أن التصوير سيستمر أثناء شهر رمضان، موضحاً أنه سبق وصوّر من قبل في رمضان وكانت الأجواء ممتعة في الستوديو.

وعن تجربة قناة "النيل" الدولية في طلبها ترجمة مسلسله إلى اللغتين الانكليزية والفرنسية، قال إنه في حال إتمام التجربة بالفعل ستكون تجربة رائدة ليصل فننا إلى الجميع.

مسلسل "صاحب السعادة" يشارك في بطولته بجوار عادل إمام كل من الفنانين نهال عنبر ولبلبة ولقاء سويدان وأحمد عيد وخالد زكي وإخراج رامي إمام.

أخيراً وعن تكرار انطلاق شائعة وفاته قال عادل ضاحكاً "اعتدت على الشائعة وأصبحت بالنسبة لي أمراً عادياً، لكن ما يدهشني هو ما الذي سيستفيده مطلق الشائعة؟ هل حياتي مثلا تضايقه في شيء ما؟".