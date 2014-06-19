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هذا ما يمنع ريهانا من الارتباط

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الخميس 19-06-2014 15:47

يبدو أنّ النجمة العالمية Rihanna بدأت تعاني عقدة الارتباط وتنظر إلى الموضوع على أنه نوع من التعاسة.

فقد صرّحت Rihanna، أيقونة الموضة للعام 2014 والبالغة من العمر 26 عاماً، بأنّها لا تفكّر في الارتباط حالياً، لأنّها تريد الاستمتاع بحياتها.

وقد أشارت النجمة، في حديثها إلى مجلة ألمانية، إلى أنّ حياة العزوبية نعمة لا يجب التضحية بها، بل يجب استغلالها قدر الإمكان.

وفي سياق متّصل، ذكرت Rihanna الأكثر إثارة لهذا العام أنّها عندما تختار الشبّان لمواعدتهم، فإنّها تدقّق بكافة تفاصيل الشاب، حيث قالت: "أفحص الشاب من رأسه إلى قدميه خلال الموعد معه".

يُذكر أنّ آخر علاقة جديّة أقامتها Rihanna كانت مع النجم Chris Brown، الذي خرج حديثاً من السجن، بعد أن كان قد تعرّض لها بالضرب، قبل أن تطالها بعض الشائعات التي جمعتها بالنجم Drake.

 

 

 

 

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