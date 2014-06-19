وفاة الموسيقي هوراس سيلفر عن 85 عاماً

توفي النجم العالمي Horace Silver، الذي يُعتبر أحد أشهر عازفي البيانو ومؤلفي موسيقى الجاز في العالم، في منزله في منطقة New Rochelle في نيويورك، عن عمر ناهز الـ85 عاماً.

وأعلن خبر وفاة Horace Silver، الذي كان من رواد الجاز الإيقاعي المعروف باسم "Hard bop"، شركة الإنتاجBlue Note، التي تعامل معها منذ عام 1952 حتى عام 1979.

يُذكر أنّ Horace Silver قد بدأ مسيرته الموسيقيّة عازفاً على الساكسفون في النوادي في ولاية كونيكتيكت، قبل أن يحترف العزف على البيانو، بعد انتقاله إلى نيويورك في عام 1950، حيث كان يعزف في نادي "Blue Note jazz Club".