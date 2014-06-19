مروة محمد لـ"سيدتي نت": زفافي في العيد

الرياض_ وليد عنتر

صرحت الفنانة السعودية مروة محمد لـ"سيدتي نت" أنها تستعد خلال الأيام القادمة للاحتفال بزفافها من رجل سعودي من خارج الوسط الفني، مبينة أنها عقدت قرانها منذ فترة بسيطة، ولفتت إلى أن أهلها رفضوا ارتباطها بأحد من الوسط.

وأوضحت أنها ستقضي أيام وليالي رمضان في دبي مع والدتها، مشددة على أنها تخصص الشهر الفضيل للأجواء الروحانية والعائلية بعيداً عن العمل والسفر والأضواء، لافتة إلى أنها ستتابع في رمضان بعض الأعمال الدرامية القليلة ومنها الأعمال التي تلعب بطولتها.

وذكرت مروة أنها تطل على جمهورها خلال شهر رمضان الكريم من خلال بطولة ثلاثة أعمال تم تصويرها بين السعودية وباقي دول الخليج، موضحة أنها تشارك في بطولة المسلسل الكويتي "غريب بين أهله" وتؤدي خلاله دور كاتبة تتعرض لصدمة في حياتها بعد موت زوجها ليلة الزفاف، والعمل من تأليف سالون وإخراج حمد البدري وبطولة مجموعة من نجوم الخليج ومنهم إبراهيم الحربي واسمهان وانتصار الشراح وأحمد إيراج وشوق وعبدالله طليحي.

وأشارت إلى أنها تلعب شخصية فتاة "نصابة" في المسلسل الكوميدي السعودي "بنج" الذي تشارك في بطولته ويعرض على شاشة التلفزيون السعودي برمضان، مبينة أنها سعدت جداً بكواليس تصوير العمل في الرياض مع النجم المصري أحمد بدير وباقي النجوم من السعودية، وذكرت أن المسلسل من تأليف ورشة كتابة وإخراج أسامة الحمد وبطولة أحمد بدير وطلال السدر وسلطان الفرج وقمر الترك وأمينة العلي ولمار ومحمد القس.

وأضافت الفنانة مروة محمد: أشارك أيضاً برمضان في بطولة عدد من حلقات مسلسل "5G" على شاشة روتانا خليجية، وهو عبارة عن اسكتشات كوميدية، من إخراج أسامة القس وبطولة باقة من الفنانين العرب ومنهم تامر عبد المنعم ورياض الصالحاني ومحمد القس ونورا العميري ونرمين عبد المحسن وعماد فرّاجين.