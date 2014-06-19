تنفيذ حكم الإعدام على قاتل إبنة الفنانة ليلى غفران

نفّذت اليوم وزارة الداخلية المصرية حكم الإعدام في قاتل ابنة الفنانة ليلى غفران " هبة "وصديقتها نادين، وذلك داخل سجن الاستئناف في القاهرة بحضور المستشار محمد الطماوي، مدير نيابة الأحداث، حيث تقابل مع مأمور السجن وكان هناك أيضا شيخ من وزارة الأوقاف وتم تنفيذ حكم الإعدام .

وقد سأل الشيخ الشاب المحكوم عليه هل تريد شيئاً؟ ولقّنه الشهادتين وطلب منه أن يصلي على النبي، وعقب ذلك تم تنفيذ حكم الإعدام على المتهم محمود عيسوي.

وكانت محكمة النقض قد أيدت الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة بالإعدام شنقاً لمحمود عيسوي، المتهم بقتل ابنة المطربة ليلى غفران وصديقتها في القضية المعروفة إعلامياً بـقضية " هبة ونادين " ورفضت الطعن الذي تقدم به المتهم على الحكم الذي صدر للمرة الثانية بإعدامه.