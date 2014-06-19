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مهند يرفض الرد على ممثل وصفه بالوقح

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مهند يرفض الرد على ممثل وصفه بالوقح مهند يرفض الرد على ممثل وصفه بالوقح

الخميس 19-06-2014 16:51

شوهد الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند، ترافقه حبيبته باشاك ديزير منطلقاً كالصاروخ في شوارع أتيلار في مدينة اسطنبول، بسيارته البورش الجديدة موديل 2013 التي اشتراها بمبلغ 440 ألف يورو.
وبدا عليه الغضب لدى مطاردة العدسات له خلال توقفه عند إشارة مرور حمراء، وفور حلول الإشارة الخضراء،انطلق بعيداً عن العدسات كالعاصفة لرفضه الحديث مع الصحافة.
وكان مهند قد صرح للصحافة مؤخراً بإنه لا يريد التحدث أو التعليق مطلقاً حول ما نشر عن مشاجرته الحادة مع زميله الممثل الكبير أنجين شينكان الذي يؤدي دور رئيسي في مسلسله "ليث ونورا".
وكان شينكان قد اتهمه علناً في الإعلام بأنه غير مهذب وبأنه تعامل معه بقلة إحترام، وأكد أنه لا يريد العمل معه مرة أخرى بعد أن عامله بوقاحة رغم أنه في السبعين من عمره.
وبالعودة إلى السيارة الجديدة، يذكر أن كيفانش تاتليتوغ بعد بيعه قبل أشهر مجموعة فاخرة من سياراته الحديثة والكلاسيكية،عاد إلى هوايته المفضلة بجمع السيارات الرياضية الفارهة وضم كيفانش سيارته البورش الجديدة هذه إلى مجموعة سياراته المميزة.

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