«سيدتي» في منزل نانسي عجرم: منذ زواجنا فادي وأنا لم نختلف يوماً

بيروت_ حوار وتصوير منزل الفنانة نانسي عجرم :زلفا رمضان تصوير الغلاف:كارين بدر

نانسي عجرم الفنانة والإنسانة، لغة فنية واحدة. ورغم شهرتها الواسعة فهي أم وزوجة ملتزمة. في بيتها تعيش حياة أسرية هادئة لا تشوبها أي خلافات، كما في فنها أيضاً الذي لا تشوبه شائبة فنية. هي برازيلية الهوى، متابعة "شقية" وتتمنى الفوز للجزائر بالمونديال. مؤخراً، قامت «سيدتي» بزيارة خاصة إلى منزل نانسي في منطقة "نيو سهيلة" (شرقي مدينة بيروت). الهدوء والنظام أول ما يلفتانك لحظة وصولك إلى المدخل الرئيسي لغرفة الاستقبال، حيث تستقبلك نانسي بكل ترحاب. فتشعر من أسلوبها أنك فعلاً من أهل البيت

عيد ميلادك يتزامن مع عيد ميلاد ابنتك ميلا، هل هي الأقرب إليك؟

ميلا بشكلها الخارجي تشبهني وتشبه والدها. وعاطفتها موزّعة بيني وبينه وبين والدتي. فتجدين ميلا إذا رأت والدها أو جدتها تذهب إليهما. ثم، بعد ذلك، تأتي إليّ. بينما إيلا على عكسها لا تذهب مع أحد تبقى معي طوال الوقت. ميلا حنونة وحساسة مثلي. كذلك إيلا حنونة لكنها قوية.

هل تتمنى نانسي أن يرزقها الله ولداً لا بنتاً في حال أرادت الإنجاب مرة ثالثة؟

كنت في الماضي أفكر بإنجاب ولد. لكن أحمد الله الآن على ما ينعم به عليّ. المهم «الخلقة» والصحة الجيدتان. ليس مهماً إن كان بنتاً أو ولداً.

علاقة نانسي مع زوجها الدكتور فادي الهاشم هل يشوبها خلافات؟

منذ زواجنا، والحمدلله، لم نختلف يوماً. فادي من الرجال الذين لا عُقد لديهم. هو متعقل وحنون ومثقف جداً. يفرح لنجاحي. وهو السند المعنوي لي. معه أتخطى كل المشاكل. ومعه أرتاح من تعبي. ونحن حريصان سنوياً على السفر سوياً للنقاهة والتغيير لنعود ونضفي الحب لابنتينا.

أعرف مقدار ثروتي

نانسي الفنانة هل تعرف مقدار ثروتها؟

نعم. أنا وفادي نتابع الأمر سوياً. ولدي موظفون يتابعون حسابياً كافة الأمور المادية. والحمدلله، قادرة على تأمين حياة مرتاحة. فأنا من الأشخاص القنوعين في الحياة. ولا أحب عرض ما أملك. لدي حساب مصرفي واحد أنا وفادي ولا فرق بيننا وحساب مصرفي آخر خاص بي. وفي حال احتجت شيئاً أطلبه من فادي. فكلانا نفكر بمستقبل ابنتينا وتأمين حياة مريحة لهما. وقد بدأت أؤسس لنفسي «ويب يوتيوب» أبثّ عليه كل أعمالي الجديدة. وهذا عمل قد تستفيد منه مستقبلاً ميلا وإيلا.

نانسي «ملكة البطيخ»: هل يزعجك هذا اللقب؟

ضحكت نانسي قائلة: «أبداً، بالعكس، الآن أحب البطيخ أكثر من قبل. وكلما أقشّر البطيخ أضحك. واللقب دليل أن فكرة «الكليب» نجحت. عندما عرض عليّ المخرج جو بوعيد فكرة «الكليب»: «ملكة البطيخ» تفاجأت في البداية. فقال لي جو: «الفكرة أنك تبيعين البطيخ». فسألته: لماذا كل الأفكار المعروضة عليّ تكون إما بائعة بطيخ أو أغسل ثياباً أو «أشطف» الأرض. فردّ جو لأنك الفنانة الوحيدة التي توافق على تنفيذ أفكار جريئة دون أن تحسب لـ«بريستيجها» حساباً».

ما قالته نوال صحيح عني

الفنانة نوال الزغبي قالت في لقاء لها مع وفاء الكيلاني في برنامج «الحكم» على «إم بي سي» رداً على سؤال إذا كانت توافق على تقديم دور «ملكة البطيخ» فقالت: «لا أقدم هذا الدور لأنه لا يشبه شخصيتي في «الكليبات». بينما نانسي يليق بها أكثر وتنجح بهذه الأدوار». ما رأيك فيما قالته؟

هي محقة بما قالته. أنا فهمت تماماً القصد الحقيقي من كلامها. وهي لم تقصد سلباً في كلامها. بالعكس، قالت كلاماً صحيحاً. فكل فنان يقدم ما يتناسب مع شخصيته.

لا رئيس لـ "آراب آيدول"

كيف تجدين برنامج «آراب آيدول» بعد غياب الفنان راغب علامة وحلول الفنان وائل كفوري مكانه؟

أكيد راغب له «فقدة ووحشة» (ترك فراغاً). بقدر ما زعلت على مغادرة راغب بقدر ما فرحت بمشاركة وائل، خاصة أن لديه صوتاً جميلاً وخبرة موسيقية وهو مؤهل لتقييم أصوات المشتركين بشكل صحيح.

ما الفرق بين شخصيتي راغب ووائل في اللجنة؟

راغب شخصيته جدية أكثر. وائل مرح. ومرحه زرع الفرح والضحكة في اللجنة.

من هو رئيس لجنة «آراب آيدول» بعد الفنان راغب علامة؟

لا رئيس للجنة. كلنا سواسية وكل منا له مكانته وقيمته الفنية في اللجنة. والاختلاف في الرأي دليل عافية لصالح المشترك.

محمد عساف نجم «آراب آيدول» أصبح له قاعدة جماهيرية، ما رأيك به؟

الله يوفقه.

نانسي في المطبخ

دخلت نانسي المطبخ لتحضير القهوة وهي نادراً ما تحضّرها. ورغم أنها تتقن جيداً فن الطبخ، إلا أنها لا تتقن تحضير القهوة. فكانت هذه المرة هي من تحضّر القهوة لـ «سيدتي» بعدما سألتها: «كم ملعقة قهوة أضع»؟

نادراً ما تشرب نانسي القهوة، وهي تفضلها بالهال. ولكنها تفضّل شرب النسكافه أكثر. كما رصدت «سيدتي» صوراً لنانسي وهي تحضّر الطعام.



تابعوا المقابلة كاملة مع نجمة غلاف "سيدتي" في العدد الجديد من المجلة.

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