مقتل و إصابة العشرات إثر غارات جوية شنتها طيران النظام السوري

أفادت مصادر للمعارضة السورية أن قوات النظام السوري قامت بقصف أحياء في مدينة حلب بالراميل المتفجرة، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، مشيرة إلى وقوع اشتباكات عنيفة بين قوى المعارضة السورية وقوات النظام في مناطق متفرقة في درعا وريف دمشق.

وقال مقاتلو المعارضة – حسبما أفادت شبكة ( سكاي نيوز ) الإخبارية اليوم الخميس – ” إن غارات الطيران السوري التd استهدفت أحياء في حلب بالبراميل المتفجرة خلفت 40 قتيلًا، فيما ألقت مروحيات النظام براميل متفجرة على حي كرم البيك والسكري والحيدرية في مدينة حلب “.

وأشاروا إلى أن الطيران الحربي قام أيضًا بشن غارات جوية على مدينة تل رفعت و بلدات مارع وحريتان وأحياء الأنصاري ومساكن هننو في حلب، بينما دارت اشتباكات بين فصائل من المعارضة المسلحة والقوات الحكومية في قرية الشيخ نجار والبريج بريف حلب.

وعلى صعيد متصل ، استهدف مقاتلو المعارضة بمدافع محلية الصنع “مدفع جهنم” مقرات القوات الحكومية في بلدتي نبل والزهراء في مدينة حلب، بينما تم قصف منازل المدنيين في بلدة مارع بريف حلب بصاروخ “أرض- أرض” من جانب القوات الحكومية.

من جانبهم ، أفاد ناشطون سوريون بوقوع اشتباكات عنيفة في محيط مدينة الشيخ مسكين وغربي بلدة بصرى الشام في ريف درعا .

وأضافوا أن مروحيات النظام السوري ألقت براميل متفجرة على قرية عدوان وأحياء درعا البلد وبلدة بصر الحرير.

أ ش أ