بالصور .. ختام فعاليات برنامج التعليم المدنى لطلاب جامعة جنوب الوادى

اختتمت اليوم الخميس فعاليات برنامج التعليم المدنى الذى نفذته جامعة جنوب الوادى بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالى فى الفترة من 15 -19 من الشهر الحالى وحضر ختام الفاعليات الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة والدكتور حفنى اسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والاستاذ مطاوع فكرى مدير عام رعاية الشباب المركزية بالجامعة ويهدف التدريب عرض ومناقشة عدة موضوعات مهمة للشباب وللمجتمع ككل مثل الحقوق والمسئوليات التى تصاحبها والمشاركة والمواطنة وعلاقة الشباب بالدولة وعلاقة الشباب بالتنمية .

ولاول مرة قامت الطالبة مروة حسن بكلية التجارة باختيارها ضمن فريق التدريب بالدورة بالاضافة الى الاستاذ احمد ابو الحجاج ومحمود محروس التابعين لوزارة الشباب وقد حضر التدريب عدد 60طالب واكد رئيس الجامعة خلال لقائة بالطلاب على اهمية التدريبات المتنوعة التى تصب فى ثقل مهارات الطالب وخبراته مؤكدا ان مصر تحتاج لجهدهم وانهم هم قادة المستقبل .

وشدد على ضرورة ان ينقل طلاب التدريب مهاراتهم الى زملائهم من خلال التوعية واشاد رئيس الجامعة بمجموعة مبادرات هامة قام بعرضها الطلاب لخدمة المجتمع المحلى والجامعة ،ومن جانبه اعرب الدكتور حفنى اسماعيل عن سعادته بالمبادرات التى تم عرضها من الطلاب مؤكدا انها ستكون لها اهتمام كبير من قيادات الجامعة واكد انه سيقوم فى الفترة القادمة بمحاولة تكرار التدريب مرة اخرى ليستفيد منه معظم طلاب الجامعة .