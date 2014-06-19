أخبار عاجلة

صورة وخبر: ضحايا تفجير سان بطرسبرج في روسيا -
باكستان تستأنف عمليات الترحيل الجماعي للاجئين الأفغان إلى بلادهم -
تفجير "سان بطرسبرج" الروسية في صور -
سفارة أمريكا في روسيا تقدم التعازي لأسر ضحايا تفجير سان بطرسبرج -
تغطية خاصة - مستشار الرئيس الفلسطيني : التنسيق والإنسجام بين الرئيس السيسي وأبو مازن -
فتاة ترفع دعوى قضائية ضد طبيب افقدها عذريتها -
وزير الإسكان:فتح باب الحجز بالإسكان الاجتماعى للمصريين بالخارج الشهر المقبل -
تغطية خاصة - حامد عز الدين : الإرهاب إنهاؤه يمهد الطريق نحو الخلاص من أزمة الصراع العربي الإسرائيلي -
تغطية خاصة - محمد صلاح : الرئيس سيجري لقاءات في الكونجرس ولا أتوقع إلقاء خطاب للسيسي -
قصة عبد المنعم الذى شغل قلب الرئيس فى لقاء الجالية المصرية بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بالصور .. ختام فعاليات برنامج التعليم المدنى لطلاب جامعة جنوب الوادى

Google+ Print
بالصور .. ختام فعاليات برنامج التعليم المدنى لطلاب جامعة جنوب الوادى بالصور .. ختام فعاليات برنامج التعليم المدنى لطلاب جامعة جنوب الوادى

اختتمت اليوم الخميس فعاليات برنامج التعليم المدنى الذى نفذته جامعة جنوب الوادى بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالى فى الفترة من 15 -19 من الشهر الحالى وحضر ختام الفاعليات الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة والدكتور حفنى اسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والاستاذ مطاوع فكرى مدير عام رعاية الشباب المركزية بالجامعة ويهدف التدريب عرض ومناقشة عدة موضوعات مهمة للشباب وللمجتمع ككل مثل الحقوق والمسئوليات التى تصاحبها والمشاركة والمواطنة وعلاقة الشباب بالدولة وعلاقة الشباب بالتنمية .

ولاول مرة قامت الطالبة مروة حسن بكلية التجارة باختيارها ضمن فريق التدريب بالدورة بالاضافة الى الاستاذ احمد ابو الحجاج ومحمود محروس التابعين لوزارة الشباب وقد حضر التدريب عدد 60طالب واكد رئيس الجامعة خلال لقائة بالطلاب على اهمية التدريبات المتنوعة التى تصب فى ثقل مهارات الطالب وخبراته مؤكدا ان تحتاج لجهدهم وانهم هم قادة المستقبل .

وشدد على ضرورة ان ينقل طلاب التدريب مهاراتهم الى زملائهم من خلال التوعية واشاد رئيس الجامعة بمجموعة مبادرات هامة قام بعرضها الطلاب لخدمة المجتمع المحلى والجامعة ،ومن جانبه اعرب الدكتور حفنى اسماعيل عن سعادته بالمبادرات التى تم عرضها من الطلاب مؤكدا انها ستكون لها اهتمام كبير من قيادات الجامعة واكد انه سيقوم فى الفترة القادمة بمحاولة تكرار التدريب مرة اخرى ليستفيد منه معظم طلاب الجامعة .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي يتحدث عن دور مصر في انتخابات الكاف

لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي يتحدث عن دور مصر في انتخابات الكاف

وزير الإسكان:فتح باب الحجز بالإسكان الاجتماعى للمصريين بالخارج الشهر المقبل

وزير الإسكان:فتح باب الحجز بالإسكان الاجتماعى للمصريين بالخارج الشهر المقبل

قصة عبد المنعم الذى شغل قلب الرئيس فى لقاء الجالية المصرية بواشنطن

قصة عبد المنعم الذى شغل قلب الرئيس فى لقاء الجالية المصرية بواشنطن

رئيس الوزراء يناقش مع شركة أسمنت فرنسية زيادة استثماراتها بمصر

رئيس الوزراء يناقش مع شركة أسمنت فرنسية زيادة استثماراتها بمصر