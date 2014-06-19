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إزالة المخلفات وإعادة الضبط فى شوراع الإسكندرية

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إزالة المخلفات وإعادة الضبط فى شوراع الإسكندرية إزالة المخلفات وإعادة الضبط فى شوراع الإسكندرية

صورة ا

واصلت مديرية أمن الاسكندرية لليوم التاسع علي التوالي حملاتها الأمنية بالطريق الرئيسية بالمحافظة لرفع كافة الاشغلات والتأكد من سيولة الحركة المروية بأشراف اللواء أمين عز الدين مدير امن الاسكندرية .

حيث قامت شرطة المرافق برفع كافة الإشغالات و التعديات بالطريق و التى تعيق المارة و تعيق الحركة المرورية بالأضافة إلى قيام إدارة المرور بالعمل على تسييل الحركة المرورية تسهيلاً على المواطنين فضلاً عن ضبط كافة المخالفات المرورية و رفع السيارات المخالفة و شن حملة على المواقف العشوائية و إزالتها و التشديد على قائدى السيارات بإرتداء حزام الأمان و عدم التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة .

حيث شارك في الحملة ضباط إدارة البحث الجنائى بتوسيع دائرة الأشتباه الجنائى وضبط حالات التعرض للأناث و التحرش الجنسى وإدارات وأقسام المديرية وقوات من الإدارة العامة للأمن المركزى بالإسكندرية و المنطقة الشمالية العسكرية بالتنسيق مع أجهزة المحافظة وقد اسفرت الحمله عن رفع عدد 638 حاله اشغال طريق متنوعه و باعة جائلين مفترشين الطريق العام و تنفيذ قرارات إداريه صادره من المحافظة بإزالة الأكشاك المخالفة بالأضافة إلى ضبط 2572 مخالفه مرورية متنوعه.

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