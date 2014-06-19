إزالة المخلفات وإعادة الضبط فى شوراع الإسكندرية

واصلت مديرية أمن الاسكندرية لليوم التاسع علي التوالي حملاتها الأمنية بالطريق الرئيسية بالمحافظة لرفع كافة الاشغلات والتأكد من سيولة الحركة المروية بأشراف اللواء أمين عز الدين مدير امن الاسكندرية .

حيث قامت شرطة المرافق برفع كافة الإشغالات و التعديات بالطريق و التى تعيق المارة و تعيق الحركة المرورية بالأضافة إلى قيام إدارة المرور بالعمل على تسييل الحركة المرورية تسهيلاً على المواطنين فضلاً عن ضبط كافة المخالفات المرورية و رفع السيارات المخالفة و شن حملة على المواقف العشوائية و إزالتها و التشديد على قائدى السيارات بإرتداء حزام الأمان و عدم التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة .

حيث شارك في الحملة ضباط إدارة البحث الجنائى بتوسيع دائرة الأشتباه الجنائى وضبط حالات التعرض للأناث و التحرش الجنسى وإدارات وأقسام المديرية وقوات من الإدارة العامة للأمن المركزى بالإسكندرية و المنطقة الشمالية العسكرية بالتنسيق مع أجهزة المحافظة وقد اسفرت الحمله عن رفع عدد 638 حاله اشغال طريق متنوعه و باعة جائلين مفترشين الطريق العام و تنفيذ قرارات إداريه صادره من المحافظة بإزالة الأكشاك المخالفة بالأضافة إلى ضبط 2572 مخالفه مرورية متنوعه.