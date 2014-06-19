الرئيس الفرنسي يستقبل رئيس الوزراء التركي الجمعة وأمير قطر الاثنين المقبل

يستقبل الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، الاثنين المقبل، أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي يقوم الأسبوع القادم بزيارة رسمية إلى باريس، بحسب ما ذكر الإليزيه الخميس.

ومن المتوقع أن تتركز المباحثات الفرنسية القطرية على عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة السورية والوضع الحالي بالعراق، على ضوء استيلاء تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام (داعش) على عدد من المدن والمناطق بالبلاد.

كما يتطرق الرئيس الفرنسي وأمير قطر إلى سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في شتى المجالات، بالإضافة إلى ملف بيع طائرات «رافال» إلى قطر.

ومن ناحية أخرى، يستقبل الرئيس الفرنسي الجمعة بقصر الإليزيه، رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، حيث من المنتظر أن تدور المناقشات حول الوضع المتأزم بالعراق والأزمة السورية الحالية.

ومن المقرر أن يعقد أولاند في وقت لاحق الخميس اجتماعا لمجلس الدفاع الفرنسي المصغر لبحث الملفين السوري والعراقي.