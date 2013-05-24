جولة لـ"أمين الأطباء" بسيناء تكشف نقض 80 % من خدمات مستشفى بئر العبد

أكد الدكتور إبرهيم مقيبل عضو مجلس النقابة الفرعية للأطباء عن محافظة شمال سيناء أن مستشفى بئر العبد المركزى يعانى نقصاً حاداً فى التخصصات الطبية، يصل إلى أكثر من 80 % مثل الحضانات وحديثى الولادة والمبتسرين والرعاية المركزة، وأنف وأذن والعظام والمخ والأعصاب.

وقال مقيبل خلال جولة للدكتور جمال عبد السلام أمين عام نقابة الأطباء على مستشفى بئر العبد المركزى، إن المستشفى يخدم أكثر من 30 ألف نسمة، ويتردد عليها يومياً ما بين 400 إلى 500 حالة، فى العيادات الخارجية والاستقبال، وأوضح أن المستشفى بها 3 حضانات مجهزة للأطفال المبتسرين، ولكنها لا تعمل نظرا لعدم وجود أطباء فى التخصص.

وأشار إلى وجود قافلة طبية اليوم بالمستشفى لعمل 40 عملية جراحية والكشف على 250 حالة بالتعاون بين لجنة الإغاثة الإنسانية بنقابة أطباء شمال سيناء ومديرية الصحة والجمعيات الأهلية مشيرا إلى إجراء 67 عملية جراحية مختلفة فى تخصص الأنف والأذن والحنجرة ما بين "لوز، ولحمية، ومناظير جيوب أنفية، وترقيع طبلة الأذن، واستئصال نتوء حلمى بالأذن، واستئصال لحميات بالأذن".

من جانبه قال الدكتور جمال عبد السلام أمين عام نقابة الأطباء إن مستشفى بئر العبد المركزى تم إنشاؤه عام 1984 بمنحة فينلندية لافتاً إلى أن المستشفى لم يخضع على مدار الـ30 عاماً الماضية إلى التطوير من جانب وزارة الصحة أو مديرياتها بالمحافظة، مشيراً إلى أن المستشفى ما زالت بكامل تجهيزاتها منذ إنشائها.

يأتى ذلك فى الوقت الذى ناقش أمين نقابة الأطباء المشاكل التى تواجه الأطقم الطبية فى أقسام المختلفة بالمستشفى، حيث أكد أن النقابة تتواصل مع الجهات التنفيذية لزيادة موازنة الصحة إلى 8 % حتى تتمكن من إقرار الكادر، مشيراً إلى أن النقابة خاطبت مجلس الشورى بضرورة الإسراع فى إقرار قانون تغليظ عقوبات التعدى على المستشفيات.

وطالب أطباء المستشفى الأمين العام بسرعة صرف متأخرات الحوافز بالإضافة إلى أهمية تأمين المستشفيات ضد أعمال البلطجة.