الأزهر يدعو جميع الأطراف العراقية لإحياء مفهوم التوافق بين فئات المجتمع

أعرب الأزهر الشريف عن قلقه البالغ للأحداث المتسارعة بالعراق، وتنامي البعد المذهبي والطائفي في هذه الأحداث.

ودعا الأزهر فى بيان له اليوم جميع الأطراف العراقية إلى إحياء مفهوم التوافق بين فئات المجتمع الوطني، و أهاب بجميع المسؤولين بذل أقصى ما في وسعهم للحيلولة دون إزهاق أرواح المواطنين الأبرياء أياً كانت انتماءاتهم المذهبية أو العرقية أو الطائفية أو الجغرافية، بما في ذلك ضرورة التصدي بكل الوسائل لأي تحريض قد يطال أو يمس الرموز أو المؤسسات الدينية حفاظاً على وحدة الأمة.

وأعرب عن أمله في أن يقي اللهُ العراق الشَّقيق شر المكائد والفتن، ويلهمَ مسؤوليه وقياداته وشعبه حسن البصيرة وسواء السَّبيل، والحرص على الوفاق الوطني.