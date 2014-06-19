بالصور… رئيس الوزراء ومحافظ الإسكندرية يتفقدان أعمال تطوير كوبري محرم بك‎

تفقد ظهر اليوم الخميس، المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ،أعمال توسعة كوبري محرم بك، ضمن زيارته لمحافظة الإسكندرية .

وقام محلب يرافقه اللواء طارق مهدي محافظ اﻷسكندرية بجولة لمتابعة أعمال توسعة كوبري محرم بك والتي تهدف الى توسيع الكوبري ليشمل حارة إضافية مما يساهم في تسسير حركة المرور للقادمين من مناطق غرب الاسكندرية والطريق الصحراوي .

وصعد رئيس الوزراء و محافظ على السقالات الجانبية والشدات المعدنية بجانب الكوبري لمعاينة الكمرات الحديدية العملاقة التي يتم تركيبها على جانبي الكوبري بإرتفاع سبعة أمتار كما قام بمراجعة الرسومات الهندسية ومطابقتها على أرض الواقع .

يذكر أن المهندس أبراهيم محلب قد وصل الي الاسكندرية مساء الأمس علي أحد القطارات القادمة من القاهرة، وشارك صباح اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل تخرج دفعتي من كلية الدفاع الجوي والكلية الحربية بالقاعدة البحرية بمنطقة أبو قير شرق الإسكندرية .