قوى موريتانية معارضة تجدد الدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية

جدد قادة المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، المعارض، دعوتهم للشعب الموريتاني لمقاطعة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها بعد غدٍ السبت المقبل.

ولفت زعماء المنتدى، في تجمع احتجاجي، مساء الأربعاء، من مدينة «نواذيبو» إلى أن المشاركة في هذه الانتخابات لن تزيد الأزمة السياسية بموريتانيا إلا عمقًا.

وقال رئيس المنتدى، الشيخ سيد أحمد ولد باب مين، في كلمة له، إن غياب مشاركة المعارضة عن الانتخابات الرئاسية الحالية لقناعتها بـ«عدم جدواها وتكريسها لمسار أحادي»، بحسب ذات المصدر.

ويتنافس 5 مرشحين في الانتخابات الرئاسية وهم: الرئيس المنتهية ولايته، محمد ولد عبد العزيز، وزعيم حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية، إبراهيم صار، والحقوقي المدافع عن قضية الأرقاء السابقين، بيرام ولد الداه ولد أعبيدي، ورئيس حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي، بيجيل ولد هميد، إضافة إلى لالة مريم منت مولاي ادريس، وهي موظفة سامية سابقة، شغلت مناصب هامة بالدولة.