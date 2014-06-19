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فتح تحقيق عاجل فى اتهام لجنة بالمنوفية بتسريب امتحانات الثانوية العامة

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فتح تحقيق عاجل فى اتهام لجنة بالمنوفية بتسريب امتحانات الثانوية العامة فتح تحقيق عاجل فى اتهام لجنة بالمنوفية بتسريب امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة

قالت ألفت فرغلى كيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية أنه تم فتح تحقيق عاجل وتشكيل لجنة لبحث ما نشر على موقع التواصل الاجتماعى بشأن تسريب إمتحانات الثانوية العامة بلجنة مدرسة مصطفى كامل بمركز قويسنا فى امتحانات الأحياء والتاريخ والتفاضل .

وأضافت فى تصريحات صحفية، أنها أجرت اتصالا برئيس اللجنة المتهم بتسريب الامتحانات، وأنكر ما نسب إليه مؤكدا أن ما حدث عار من الصحة وانها أرسلت لجنة للتأكد من أختام الامتحان والأوراق المسربة .

يذكر أن إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” التى تقوم بتسريب إمتحانات الثانوية العامة نشرت بعد دقائق من بدأ الامتحان أسم رئيس لجنة مدرسة مصطفى كامل الابتدائية بمركز قويسنا محافظة المنوفية وإتهامه بتسريب إمتحانات اليوم الاحياء والتفاضل والتاريخ .

وذكرت صفحة ” شاومينج بيغشش ثانوية عامة ” أنها تقدم شكر خاص لرئيس لجنة ويدعى نبيل محمود محمد والمراقبين طارق محمود وعادل محمد مشيرا إلى أنهم “زملاء” مما يؤكد أن القائم على تسريب الامتحانات مدرس .

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