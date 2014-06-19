5 يوليو.. نظر استشكال إلزام الحكومة بحظر تنظيم “أنصار بيت المقدس”

حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يوم 5 يوليو 2014 أمام الدائرة الأولى لنظر الاستشكال رقم 1047 لسنة 2014 المقام من أحمد ابراهيم سليمان لإلزام الحكومة بالإستمرار فى تنفيذ حكم حظر تنظيم جماعة أنصار بيت المقدس وإدراج عناصرها ضمن العناصر الإرهابية واخطار الدول الموقعة على اتفاقية مكافحة الإرهاب بإدراج هذه العناصر .

كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد أصدرت حكمها بتاريخ 14 أبريل 2014 بحظر تنظيم جماعة أنصار بيت المقدس واعتبارها جماعة إرهابية وإدراج عناصرها ضمن العناصر الإرهابية وألزمت الحكومة بالمصاريف بالدعوى رقم 699 لسنة 2014 المرفوعة من أحمد ابراهيم سليمان ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع الوطنى.