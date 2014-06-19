دفاع البلتاجى في “أحداث مسجد الإستقامة”: القضية لها خلافات سياسية‎

قال أسامة الحلو محامى القيادى الإخوانى محمد البلتاجى فى دفاعه امام محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد امناء الشرطة بطرة , فى قضية مسجد الاستقامة ان أمر الضبط يخلو من متى وكيف ولماذا وأين , التى اجر يت بمعرفة مأمر الضبط القضائى.

ودفع الحلو بعدم جدية التحريات التى أجريت بمعرفة إدارة البحث الجنائى وضابط الأمن الوطنى لكون التحريات وليدة خلافات سياسية انتقامية لقيادات محسوبة على الرئيس المعزول , وأغلبهم من أعضاء مجلسى الشعب والشورى , ووزراء , وكان المرشد العام من رموز ثورة يناير , فكان الجزاء السجن فى قضايا سياسية محضة.

وقال الحلو ” اعلم ان الهيئة تحمل القرأن فى جنبيها” ، فرد القاضى “الحمد لله” وقرأ بعض آيات القرآن الكريم من سورة النمل,

> وتسائل الحلو هل من الممكن انت تنشأ التحريات دليلا ام تؤكد المعلومات.

ودفع المحامي بإستحالة حدوث الواقعة على الصورة التى عمل مجرى التحريات وشهود الاثبات على اثباتها, وعاتب على المحكمة فى استبعاد بعض الشهود منهم عبدالصمد سيد عبدالصمد, واخر مهندس كمبيوتر الذين شاهدوا الواقعة.

يحاكم فى هذه القضية كل من محمد بديع وعصام العريان ومحمد البلتاجى وعاصم عبد الماجد، عضو مجلس تنظيم الجماعة الإسلامية “هارب”، وصفوت حجازى، وعزت جودة، وعمر شلتوت، والحسينى عنتر، وعصام رشوان، ومحمد جمعة، وعبد الرازق محمود، وعزب مصطفى، وباسم عودة وزير التموين الأسبق، ومحمد على طلحة.