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الإدعاء في محاكمة القرن يطعن على فيديوهات المتهمين لإدخال المونتاج عليها

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الإدعاء في محاكمة القرن يطعن على فيديوهات المتهمين لإدخال المونتاج عليها الإدعاء في محاكمة القرن يطعن على فيديوهات المتهمين لإدخال المونتاج عليها

 

محاكمة القرن

تقدم ياسر سيد أحمد محامي المجني عليهم في قضية “محاكمة القرن” المتهم فيها الرئيس اﻻسبق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين ابان ثورة 25 يناير ، بمذكرة للمستشار محمود كامل الرشيدي رئيس محكمة الجنايات التي تنظر القضية ، يطعن فيها علي الفيديوهات والمقاطع الذي تقدم بها الدكتور علي الجمل دفاع اللواء إسماعيل الشاعر مساعد اول وزير الداخلية الأسبق في الجلسة السابقة ، لكونها مقاطع مجهولة المصدر ولم يتم فحصها من قبل لجنة رسمية مشكلة من اتحاد اﻻذاعة والتلفزيون لبيان صحة الفيديوهات من عدمه.

وأكد ياسر ان المقاطع التي عرضها دفاع المتهمين تم ادخال المونتاج عليها بالقص لصالح المتهمين وإظهار الشرطة في موقف المجني عليها، موضحا ان المقطع الخاص بتعدي بعض المواطنين علي أمين شرطة لم يقوم الدفاع بعرض ما قبل اإعتداء وماذا كان يفعل أمين الشرطة من تصرفات وأفعال ضد المتظاهرين.

وأشار محامي المجني عليهم انه علي المحكمة ان ترفض الفيديوهات المقدمة في الجلسة السابقة وذلك بالتساوي مع طلب دفاع المتهمين انفسهم عندما رفضوا جميع الفيديوهات المقدمة من دفاع المجني عليهم في المرافعة اﻻولي أمام المستشار أحمد رفعت ، بحجة انها مقدمة من قنوات فضائية غير رسمية وانها تبعث علي التشكيك ومحاولة اإضافة او الحذف او التعديل.

وأكد ياسر أن الفيديوهات المقدمة من دفاع الشاعر مصطنعة وان هيئة المجني عليهم ترفض الاسطوانات المقدمة من دفاع المتهمين وانه إعماﻻ بمبدأ المساواة يجب عدم اﻻعتداد بالمقاطع المقدمة من دفاع المتهمين مثلما رفضوا الفيديوهات المقدمة من المجني عليهم .

واشار دفاع المجني عليهم انه سيتقدم بطلب للنيابة العامة للتعليق علي تلك الفيديوهات ورفضها عقب الانتهاء من مرافعة دفاع المتهمين . حيث انه من حق النيابة العامة التعقيب علي مرافعة الدفاع والرد علي جميع الدفوع المقدمة.

يذكر ان محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمة الشرطة قد عرضت أول أمس في محاكمة القرن، العديد من مقاطع الفيديو التي تدين الاخوان المسلمين وتدخل أمريكا لإثارة الفوضي بمنطقة الشرق الأوسط بتجنيد بعض الشباب المصري وتقديم مساعدات مالية ، كما ظهر في العديد من المقاطع تعدي المواطنين علي الشرطة واقتحام الأقسام بالأسلحة.

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أونا

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