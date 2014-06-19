ضبط أخطر العناصر الإجرامية بحوزته كمية من الأسلحة والذخائر بالقناطر

تمكنت مباحث مركز شرطة شبين القناطر من تحديد مكان إختباء سامح محمد عبدالمؤمن عامر وشهرته “سامح المرعب” -35 سنة- عاطل ومقيم بالجعافرة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر ، وسبق إتهامه فى 11 قضية مخدرات ، سلاح ، قتل ، شروع فى قتل ، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 4457 ادارى مركز الخانكة لسنة 2014 شروع في قتل ، القضية رقم 4828 إدارى مركز شبين القناطر لسنة 2013م قتل ، القضية رقم 9062 إدارى مركز شبين القناطر لسنة 2013م سرقة بالإكراه وشروع فى قتل ، القضية رقم 19697 جنايات مركز شبين القناطر لسنة 2013م مخدرات ، القضية رقم 19597 جنايات مركز شبين القناطر لسنة 2013م مخدرات ، القضية رقم 19626 جنايات مركز شبين القناطر لسنة 2013م مخدرات ، القضية رقم 15799 جنايات مركز شبين القناطر لسنة 2013م مخدرات ، القضية رقم 16186 جنايات مركز شبين القناطر لسنة 2013م مخدرات ، القضية رقم 1335 جنايات مركز شبين القناطر لسنة 2013م مخدرات، القضية رقم 4457 اداري مركز الخانكة لسنة 2014 شروع في قتل.

وقامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بتوجيه مأمورية مدعومة بمجموعات مسلحة من إدارة قوات الأمن لإستهدافه حيث تم ضبطه ، وبصحبته “سيده . س . ع” -31 سنة- ربة منزل – ومقيمة بالجعافرة بدائرة مركز شبين القناطر.

ضبط بحوزة المتهمين بندقية آلية عيار 7,62×39مم ، و ( 25 ) طلقة نارية من ذات العيار ، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 500 جرام ، جهاز ” آى باد ” ، 5 هاتف محمول ، وبعض المشغولات الذهبية ، و20 ألف جنيه ، رخصة قياده خاصه مزورة بإسم “عادل . ع . م” المقيم بالمرج بالقاهرة بصورته الشخصية ، كارنية مزور بإسم “عادل . ع . م” منسوب صدوره لإحدى منظمات حقوق الإنسان بصورته الشخصية.

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم وما إرتكبه من جرائم ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق… وجارى تطوير مناقشة المتهم للوقوف على حجم نشاطة الإجرامى .. وما إرتكبه من حوادث سرقات بالإكراة وقتل وشروع فى قتل.