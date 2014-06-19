أخبار عاجلة

صورة وخبر: ضحايا تفجير سان بطرسبرج في روسيا -
باكستان تستأنف عمليات الترحيل الجماعي للاجئين الأفغان إلى بلادهم -
تفجير "سان بطرسبرج" الروسية في صور -
سفارة أمريكا في روسيا تقدم التعازي لأسر ضحايا تفجير سان بطرسبرج -
تغطية خاصة - مستشار الرئيس الفلسطيني : التنسيق والإنسجام بين الرئيس السيسي وأبو مازن -
فتاة ترفع دعوى قضائية ضد طبيب افقدها عذريتها -
وزير الإسكان:فتح باب الحجز بالإسكان الاجتماعى للمصريين بالخارج الشهر المقبل -
تغطية خاصة - حامد عز الدين : الإرهاب إنهاؤه يمهد الطريق نحو الخلاص من أزمة الصراع العربي الإسرائيلي -
تغطية خاصة - محمد صلاح : الرئيس سيجري لقاءات في الكونجرس ولا أتوقع إلقاء خطاب للسيسي -
قصة عبد المنعم الذى شغل قلب الرئيس فى لقاء الجالية المصرية بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

ضبط أخطر العناصر الإجرامية بحوزته كمية من الأسلحة والذخائر بالقناطر

Google+ Print
ضبط أخطر العناصر الإجرامية بحوزته كمية من الأسلحة والذخائر بالقناطر ضبط أخطر العناصر الإجرامية بحوزته كمية من الأسلحة والذخائر بالقناطر

أرشيفية

تمكنت مباحث مركز شرطة شبين القناطر من تحديد مكان إختباء سامح محمد عبدالمؤمن عامر وشهرته “سامح المرعب” -35 سنة- عاطل ومقيم بالجعافرة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر ، وسبق إتهامه فى 11 قضية مخدرات ، سلاح ، قتل ، شروع فى قتل ، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 4457 ادارى مركز الخانكة لسنة 2014 شروع في قتل ، القضية رقم 4828 إدارى مركز شبين القناطر لسنة 2013م قتل ، القضية رقم 9062 إدارى مركز شبين القناطر لسنة 2013م سرقة بالإكراه وشروع فى قتل ، القضية رقم 19697 جنايات مركز شبين القناطر لسنة 2013م مخدرات ، القضية رقم 19597 جنايات مركز شبين القناطر لسنة 2013م مخدرات ، القضية رقم 19626 جنايات مركز شبين القناطر لسنة 2013م مخدرات ، القضية رقم 15799 جنايات مركز شبين القناطر لسنة 2013م مخدرات ، القضية رقم 16186 جنايات مركز شبين القناطر لسنة 2013م مخدرات ، القضية رقم 1335 جنايات مركز شبين القناطر لسنة 2013م مخدرات، القضية رقم 4457 اداري مركز الخانكة لسنة 2014 شروع في قتل.

وقامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بتوجيه مأمورية مدعومة بمجموعات مسلحة من إدارة قوات الأمن لإستهدافه حيث تم ضبطه ، وبصحبته “سيده . س . ع” -31 سنة- ربة منزل – ومقيمة بالجعافرة بدائرة مركز شبين القناطر.

ضبط بحوزة المتهمين بندقية آلية عيار 7,62×39مم ، و ( 25 ) طلقة نارية من ذات العيار ، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 500 جرام  ، جهاز ” آى باد ” ، 5  هاتف محمول ، وبعض المشغولات الذهبية ، و20 ألف جنيه ، رخصة قياده خاصه مزورة  بإسم “عادل . ع . م” المقيم بالمرج بالقاهرة بصورته الشخصية ، كارنية مزور بإسم “عادل . ع . م” منسوب صدوره لإحدى منظمات حقوق الإنسان بصورته الشخصية.

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم وما إرتكبه من جرائم ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق… وجارى تطوير مناقشة المتهم للوقوف على حجم نشاطة الإجرامى .. وما إرتكبه من سرقات بالإكراة وقتل وشروع فى قتل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا