بالصور.. ضبط 4,5 طن دقيق مدعم قبل تهريبه وتحرير 55 محضراً للمخابز بأسيوط

أسفرت الحملات التي قامت بها أجهزة الرقابة التموينية بأبنوب عن ضبط 4.5 طن دقيق بلدي مدعم والخاص بالمستودعات والمخابز البلدية قبل بيعها في السوق السوداء صرح بذلك هاشم عبد الوهاب رئيس مركز ومدينة أبنوب.

وقال أن أجهزة المركز بالتعاون مع التموين قامت بحملات مكثفة لضبط المتاجرين بالدقيق المدعم ومنع تهريبه إلي السوق السوداء تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط بتشديد الرقابة على الأسواق لضبط المخالفين ومحترفي الغش التجاري والتدليس على المواطنين وإحالتهم إلي الأجهزة القضائية لتلقي العقوبات الرادعة وقد تم ضبط 4,5طن دقيق بلدي مدعم والمخصص للمستودعات محملة على سيارة نصف نقل رقم ي.ق.ج 8346 بطريق أبنوب الحمام قبل تهريبها لخارج المركز وتم تحرير محضر لقائد السيارة وتسليمها لمركز شرطة أبنوب للتحفظ عليها لمدة 3 شهور تنفيذاً لقرار محافظ أسيوط مؤكداً على استمرار الحملات الرقابية المكثفة للقضاء على ظاهرة التلاعب بالمواد التموينية.

وأضاف انه تم تحرير 55 محضر لأصحاب المخابز تضمنت 29 محضراً نقص وزن و12 محضر عجز في توريد كميات الخبز و13 محضر مواصفات وومحضر عدم توافر السجل و3 محاضر جنح.